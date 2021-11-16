تورينو..اسبوع الموضة يعيد للمدينة بريقها

(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - يقام اسبوع الموضة في تورينو في ساحة سان كارلو في الفترة من 15 الي 21 نوفمبر الحالي و يشارك فيه عدد كبير من العارضين يقدمون ملابس قام بتصميمها 7 من بيوت الازياء: سي ان ايه مودا - ادليور فاشون-انيتا ستايل- كرستينا دونيدو - سوهو - فيرمان ستايل - و دانج تو نجا..ويشارك ايضا كضيف شرف المصصم حسين حربة ذو الاصول العراقية و الذي يعيش فس تورينو.



و قد حظي اسبوع الموضة في تورينو 2020 - اول نسخة رقمية بعدد مشاهدات تعدي 2325000..و منذ بداياته عام 2016 يعتبر اسبوع تورينو للموضة اول اسبوع يكرس مساحة للمصممين الناشئين المغمورين.



(أنسامد).



