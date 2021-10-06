دار ميسوني هوم تغزو العالم العربي من بوابة دبي

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - تستعد دار ميسوني هوم الايطالية الفاخرة المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور والاثاث لغزو العالم العربي وسيكون مقرها في ناطحة سحاب الواحة بدبي .



ويبلغ طول المبني 38 طابقا يطل مباشرة علي قناة دبي وهي من مناطق الجذب الرئيسية وسط المدينة ويطل ايضا علي برج خليفة ةدبي مول.



من المقرر انتهاء اعمال التشييد للبرج نهاية2023 .



ومن جانبه اعرب الرئيس التنفيذي لشركة ميسوني ليفيو بروليعن اعجابه بتطور قطاع العقارات المستمر في دبي وقال " نحن فخورون ان نكون جزئا من هذا المشروع العظيم ". (أنسامد).



