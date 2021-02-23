فالنتينو..عرض رقمي علي المسرح الصغير في ميلانو

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - تقيم دار ازياء فالنتينو في الفترة من 23 فبراير الي الاول من مارس عرضا بعنوام " ميلانو موضة دونا " علي المسرح الصغير في ميلانو الذي انشأه جورجيو ستريلر في بادرة لابداء الاهتمام بالثقافة بين الفئات الاكثر تضررا بسبب جائحة كورونا .



و يقام كذلك العرض رقميا في العالم اجمع في الاول من مارس 2021 الساعة الثانية ظهرا .



ويقول بيان دار فالنتينو ان غلق المسارح في ايطاليا و الذي فرضته الاجراءات الصحية بسبب جائحة كورونا قد اضرت بشدة مؤسساتهم الثقافية و في بادرة من جانب فالنتينو و مدير قسم التصميم و الابداع بيير باولو بيتشيولي لدعم الثقافة نت خلال فتح الافاق و تمكين المسرح الصغير في ميلانو من مواصلة نشاطاته تقرر اقامة العرض الافتراضي فوق خشبته.



انشئ المسرح الصغير في ميلانو عام 1947 قد اطلق مشروع فهرسة ورقمنة ثرواتها مثل مجموعة الازياء التاريخية و التي تضم 10 الاف قطعة بهدف إنشاء أرشيف وسائط متعددة يمكن استخدامه ليس فقط من قبل الخياطات ومصممي الأزياء ولكن أيضًا من قبل جمهور من العلماء والخبراء ومحبي الأزياء المسرحية . (أنسامد).



