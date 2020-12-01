ايطاليا:اعتماد اللون الابيض لرأس السنة

انسامد - اول ديسمبر - كانون الاول - في إيطاليا مع وجود مناطق صفراء وبرتقالية وحمراء ، وفقًا لانتشار عدوى فيروس كورونا ، تتحول خزانة ملابس حفلة عيد الميلاد إلى اللون الأبيض بشكل غير متوقع. وفقًا للاتجاهات ، كان من المفترض أن تسيطر الالوان الزاهية المبهجة المضادة للاكتئاب علي خزانات ملابس فصل الشتاء الحالي يسيطر عليه الالوان الزاهية مثل الفوشيا والأزرق لخزانة ملابسنا ، وفقًا لمبادئ العلاج بالألوان لحاجتنا اليه أكثر من أي وقت مضى في هذا العصر مع استمرار تفشي الوباء العالمي .



لكن اللون الأبيض انتصر كونه لون الامل لانه يحظى أيضًا بشعبية كبيرة لدى بعض العلامات التجارية.. مثل لورا بياجيوتي على سبيل المثال ، التي جعلت اللون الأبيض من اختيارها ، مكررًا في كل المجموعات.. كما ان الابيض اصبح علي راس تصميم لويزا سبانيولي ، وكذلك الكشمير الفاخر من مالو.



كان كافياً أن تظهر نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس مرتدية حلة بيضاء ، ليلة فوز جو بايدن ، الرئيس المقبل للولايات المتحدة ، لإطلاق العنان للرغبة في وضع اللون الأبيض علي رأس كل الالوان بالطبع ، كان اختيار كامالا هاريس لفتة سياسية صريحة بالنسبة لها .. ولدت لأم هندية وأب أمريكي من أصل أفريقي ، وهي أول امرأة وابنة للمهاجرين.. ولكن إذا أصبحت الموضة مع كمالا هاريس أداة لإيصال رسالة سياسية .. فالعالم كله يمر بهذه اللحظة الصعبة مع اقتراب عيد الميلاد ، يأخذ ارتداء الملابس البيضاء أيضًا معنى آخر: الأبيض هو رمز الولادة والنقاء ، لوحة تكتب عليها رسالة أمل أو إبداع .



تربع اللون الابيض علي عرش العام الجديد... أبيض للبيبي دول من الحرير والدانتيل من دولسي اند جابانا والثلج لسلسلة المعاطف الفاخرة... سترة فندي فلكية الروعة ، فساتين جيني وماكس مارا وارمانو سكيرفينو كلها تندرج تحت الأبيض نقي.



