ايطاليا:اعتماد اللون الابيض لرأس السنة

انسامد - اول ديسمبر - كانون الاول - في إيطاليا مع وجود مناطق
صفراء وبرتقالية وحمراء ، وفقًا لانتشار عدوى فيروس كورونا ، تتحول
خزانة ملابس حفلة عيد الميلاد إلى اللون الأبيض بشكل غير متوقع.
وفقًا للاتجاهات ، كان من المفترض أن تسيطر الالوان الزاهية
المبهجة المضادة للاكتئاب علي خزانات ملابس فصل الشتاء الحالي
يسيطر عليه الالوان الزاهية مثل الفوشيا والأزرق لخزانة ملابسنا ،
وفقًا لمبادئ العلاج بالألوان لحاجتنا اليه أكثر من أي وقت مضى في
هذا العصر مع استمرار تفشي الوباء العالمي .
لكن اللون الأبيض انتصر كونه لون الامل لانه يحظى أيضًا بشعبية
كبيرة لدى بعض العلامات التجارية.. مثل لورا بياجيوتي على سبيل
المثال ، التي جعلت اللون الأبيض من اختيارها ، مكررًا في كل
المجموعات.. كما ان الابيض اصبح علي راس تصميم لويزا سبانيولي ،
وكذلك الكشمير الفاخر من مالو.
كان كافياً أن تظهر نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس مرتدية
حلة بيضاء ، ليلة فوز جو بايدن ، الرئيس المقبل للولايات المتحدة ،
لإطلاق العنان للرغبة في وضع اللون الأبيض علي رأس كل الالوان
بالطبع ، كان اختيار كامالا هاريس لفتة سياسية صريحة بالنسبة لها
.. ولدت لأم هندية وأب أمريكي من أصل أفريقي ، وهي أول امرأة وابنة
للمهاجرين.. ولكن إذا أصبحت الموضة مع كمالا هاريس أداة لإيصال
رسالة سياسية .. فالعالم كله يمر بهذه اللحظة الصعبة مع اقتراب عيد
الميلاد ، يأخذ ارتداء الملابس البيضاء أيضًا معنى آخر: الأبيض هو
رمز الولادة والنقاء ، لوحة تكتب عليها رسالة أمل أو إبداع .
تربع اللون الابيض علي عرش العام الجديد... أبيض للبيبي دول من
الحرير والدانتيل من دولسي اند جابانا والثلج لسلسلة المعاطف
الفاخرة... سترة فندي فلكية الروعة ، فساتين جيني وماكس مارا
وارمانو سكيرفينو كلها تندرج تحت الأبيض نقي.