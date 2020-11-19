جوتشي يقدم عروض ازياء تمثيلية

أصبحت مجموعة الأزياء مهرجانًا عبر الإنترنت في وقت انتشار الوباء.



إنه مشروع أليساندرو ميشيل ، مدير بيت الازياء جوتشي الإبداعي ، أسبوع المواعيد عبر الإنترنت - من 16 إلى 22 نوفمبر - حيث يتم تقديم "مقدمة عن شيء لم ينته أبدًا" ، الفيلم في سبع حلقات - تم تصويره في روما مع جوس فان سانت - الذي يحتوي على المجموعة الجديدة.



كانت الأفكار وليدة فترة الإغلاق ، التي عُهد بها إلى ذلك الوقت إلى كتابة "ملاحظات من الصمت" ، حيث قال ميشيل إنه يريد الخروج من إيقاعات الموضة التقليدية ، بما في ذلك موسمية العروض . وهنا ، إذن ظهرت فكرة المهرجان ، المقصود بها أن تكون حفلة ، مع دعوة بعض المصممين الشباب الذين اختارهم ميشيل نفسه ، واستجابة للوعد الذي قطعه بيت الازياء في الأشهر الأخيرة حول ضرورة التغيير الجذري في شكل ومدة و مضمون العروض المستقبلية. قال ميشيل انه انطلاقًا من البعد الزمني للقصة: لم تعد فكرة حصر العرض في 10 دقائق تكفي حيث يتركز عمل الأشهر في هذه المدة القصيرة بل ياخذ العرض صورة المسلسلات الدرامية لكل منها حبكة ظاهرة .



وهكذا ، في الحلقة الأولى من المسلسل الذي تم تصويره في روما ، '' في المنزل '' ، تتجول البطلة سيلفيا كالديروني - في أرجاء المنزل بشكل تلقائي تمارس رياضة اليوغا ، وتقوم باختيار الملابس ، والترحيب بالأصدقاء ، والاستماع إلى شخص يتحدث على التلفزيون .



