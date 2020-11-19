جوتشي يقدم عروض ازياء تمثيلية

أصبحت مجموعة الأزياء مهرجانًا عبر الإنترنت في وقت انتشار الوباء.
إنه مشروع أليساندرو ميشيل ، مدير بيت الازياء جوتشي الإبداعي ،
أسبوع المواعيد عبر الإنترنت - من 16 إلى 22 نوفمبر - حيث يتم
تقديم "مقدمة عن شيء لم ينته أبدًا" ، الفيلم في سبع حلقات - تم
تصويره في روما مع جوس فان سانت - الذي يحتوي على المجموعة
الجديدة.
كانت الأفكار وليدة فترة الإغلاق ، التي عُهد بها إلى ذلك الوقت
إلى كتابة "ملاحظات من الصمت" ، حيث قال ميشيل إنه يريد الخروج من
إيقاعات الموضة التقليدية ، بما في ذلك موسمية العروض .
وهنا ، إذن ظهرت فكرة المهرجان ، المقصود بها أن تكون حفلة ، مع
دعوة بعض المصممين الشباب الذين اختارهم ميشيل نفسه ، واستجابة
للوعد الذي قطعه بيت الازياء في الأشهر الأخيرة حول ضرورة التغيير
الجذري في شكل ومدة و مضمون العروض المستقبلية.
قال ميشيل انه انطلاقًا من البعد الزمني للقصة: لم تعد فكرة حصر
العرض في 10 دقائق تكفي حيث يتركز عمل الأشهر في هذه المدة
القصيرة بل ياخذ العرض صورة المسلسلات الدرامية لكل منها حبكة
ظاهرة .
وهكذا ، في الحلقة الأولى من المسلسل الذي تم تصويره في روما ، ''
في المنزل '' ، تتجول البطلة سيلفيا كالديروني - في أرجاء المنزل
بشكل تلقائي تمارس رياضة اليوغا ، وتقوم باختيار الملابس ،
والترحيب بالأصدقاء ، والاستماع إلى شخص يتحدث على التلفزيون .