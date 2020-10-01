تقليل نفايات:ماكس مارا..تقدم معاطف من فوائض كبري الماركات

أنسامد - 1 أكتوبر/تشرين الأول - أن إتباع أسلوب حياة مستدام ليس بالأمر السهل، لذا فهناك حاجة إلى مزيد من خيارات الملابس الحمائية، أكثر من تلك التي تقدمها صناعة الأزياء السريعة، هذه هي فكرة شركة تصنيع الملابس الإيطالية، ماكس مارا.



تقوم فكرة الشركة على دورة انتاج تعتمد على نموذج "الاقتصاد الدائري" أو Upcycling، وهو مصطلح جديد يجمع بين مفهومين ربما لا يسيران جنبا إلى جنب.



هذه الفكرة تقوم على إعادة تدوير أو تحسين جودة فوائض المصانع الكبرى وإعادة تقديمها للجمهور في شكل ملابس أكثر حمائية.



وتهدف هذه الفكرة إلى تقليل النفايات والاستفادة القصوى من كل المواد والأقمشة المستخدمة في عملية الانتاج، إذ تقوم الشركة بالحصول على الفوائض الناتجة عن عملية قص الأقمشة الخاصة بالمعاطف المميزة وإعادة استخدامها لتوفير حشو لمعاطف العزل الحراري من طراز CameLuxe، دون الحاجة لاستهلاك المزيد من المواد الخام.



استراتيجية الانتجا تقوم على ثلاث مراحل: أولا، تجميع المواد الفائضة واختيارها في مصانع مارا ماكس في إيطاليا، ثانيا، تحويلها ضمن عملية ميكانيكية إلى ألياف دقيقة جدا، ثم خلط الألياف مع البوليستر المعاد تدويره، مما ينتج مادة عازلة عالية الأداء، وجاهزة للمعالجة لإعطاء شكل للحشو.



وتسمح هذه العملية بإنشاء منتج عالي المرونة يتمتع بخصائص استثنائية من المرونة والمقاومة وكذلك عزل حراري عالي.



