جوتشي تطرح مجموعتها الجديدة في ختام أسبوع الموضة الألكتروني

أنسامد- 15 يوليو/تموز- تطرح مجموعة "جوتشي" مجموعتها، تحت إدارة ألساندرو ميكلي، في اليوم الختامي للنسخة الأولى من "أسبوع الموضة الرقمي في ميلان"، خلال الجمعة المقبلة 17 يوليو.



والمجموعة الجديدة التي تحمل اسم" خاتمة"، سوف تكون متاحة على المنصات الرقمية المختلفة حول العالم، إذ سيتم عرض فيديو عنها في الساعة الثانية ظهرا الجمعة المقبلة، خلال العرض المباشر لأسبوع الموضة الذي سيستمر 12 ساعة متواصلة.



ويسعى ألساندرو ميكلي كتابة خاتمة رائعة لمجموعته المشاركة في هذه الفعالية، التي بدأها بعرض تحت مسمى "طقوس لا تتكرر"، احتفى خلاله بسحر الموضة من خلال الكشف عما تخفيه كواليس الليتورجيا المحبوبة.



وسيشهد يوم الجمعة المقبل، تقديم الفصل الأخير من هذه التجربة الجديدة المبهجة التي تهدف إلى قلب المعايير والنظرة التقليدية للموضة.



وسيتم عرض البث الخاص باليوم الختامي لأسبوع الموضة على الموقع الألكتروني لجوتشي، ويوتيوب، وتويتر وويبو، وكذلك تطبيق هذه الماركة الإيطالية، وصفحتها على فيسبوك.



