ستيفانو ريتشي تطلق حملتها الدعائية الجديدة

أنسامد - 10 يوليو / تموز - أطلقت العلامة التجارية الإيطالية ستيفانو ريتشي Stefano Ricci من مدينة فلورنسا حملتها الدعائية الجديدة لمجموعة ربيع وصيف 2021.



وجاءت الحملة الجديدة بعنوان "فلورنسا العظيمة"، في إشارة واضحة إلى الجذور وإلى الطريق الجديد الذي يجب اتباعه لعبور "لحظة معقدة للغاية مثل اللحظة الحالية".



يقول نيكولو ريتشي الرئيس التنفيذي للشركة : بعد إغلاق 2019 عند ايرادات بلغت 148.3 مليون يورو تماشيًا مع التوقعات، مع أرباح 26.2 مليون يورو قبل الفائدة والضرائب، تتميز بداية عام 2020 بالتأكيد بالإغلاق العالمي.



وتابع : نحن لا نتحدث عن أرقام في ظل عدم اليقين بشأن نهاية الوباء، لكننا نتوقع حدوث انتعاش تدريجي في النصف الثاني من العام بعد تسجيل مؤشرات مشجعة في يونيو، ما يدفعنا إلى مواصلة الاستثمار لتلبية احتياجات الأسواق الدولية وضمان الجودة المطلقة.



