إيطاليا:فيندي تجري عرض أزياء في روما في سبتمبر المقبل

أنسامد- 30 يونيه- حزيران- تستعد العاصمة الإيطالية، روما، للتألق من جديد في سبتمبر المقبل مع عودة عروض الأزياء، عقب أزمة كورونا المستجد، مع تنظيم دار الأزياء الإيطالية الشهير، فيندي، عرضا في مقرها بقصر بالاتزو ديلا تشيفيلتا (قصر الحضارة).



عرض الأزياء الذي يحمل اسم "الموضة لم تغادر"، سوف يعقد في 22 سبتمبر المقبل، حيث سيضم عروض أزياء نسائية ورجالية لأول مرة.



كما يأتي تنظيم هذا العرض بالتزامن مع بداية أسبوع الموضة في ميلانو، الذي سيستمر حتى 28 سبتمبر.



توضح سيلفيا فنتوريني فيندي، صاحبة دار الأزياء أنهم يعملون دائما على فكرة هذا العرض، مشيرة إلى أن تنظيم عرض الأزياء سيكون في قصر الحضارة، حيث سيتم تقديم اليوم الأول لأسبوع الموضة في 22 سبتمبر.



تشرح سيلفيا أن هذا العرض بمثابة فرصة لتعزيز الروابط العميقة والدائمة بين فيندي ومدينة روما، التي ظهرت هذه الماركة، لافتة إلى أن العرض سيعقد وسط مشاركة عدد محدود من المدعوين مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي.



