غوتشي تشارك في حملة لمناهضة العنف ضد المرأة

نسامد - 24 مايو / أيار- أطلقت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة غوتشي مبادرة بالتعاون مع المجموعة الفرنسية كرينج لدعم حملة لتشجيع جمع الأموال للمنظمات غير الربحية التي تعمل في الخطوط الأمامية لمساعدة النساء والفتيات حول العالم ومعالجة العنف ضد المرأة خلال جائحة فيروس كورونا.



باستخدام منصة "جلوبال جيفينج" للتمويل التعاوني، تدعو الشركتان عملائهما حول العالم للمشاركة والمساهمة بشكل مباشر. أطلقت الحملة سلمى حايك، المؤسس المشارك للمبادرة وعضو مجلس إدارة مؤسسة كرينج، التي أطلقت رسالة فيديو على الشبكات الاجتماعية تدعو للانضمام إلى النساء في جميع أنحاء العالم واتخاذ موقف رمزي ضد العنف القائم على نوع الجنس.



وصرحت غوتشي : الآن أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لتوحيد القوى لحماية صحة وسلامة وحقوق الفتيات والنساء حول العالم. نحن نقف متضامنين مع النساء في كل مكان لإنهاء العنف القائم على نوع الجنس.



نحن متضامنون مع النساء في جميع أنحاء العالم لأنه لا يمكننا المخاطرة بالتقدم المحرز في النضال الطويل من أجل المساواة بين الجنسين.



