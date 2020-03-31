تصميم ملابس طبية... أرماني يتضامن

انسامد - 31 مارس - اذار - انضمت علامة أرماني لصاحبها الشهير جورجيو أرماني إلى ماركات عالمية فاخرة، في سبيل محاربة فيروس #كورونا المستجد، وأعلنت العلامة عن توقفها عن تصنيع أزياء خاصة بها وستبدأ بتصميم ملابس طبية يمكن استخدامها مرّة واحدة فقط. ستقدَّم هذه الملابس الطبية لقسم الرعاية الصحية والطاقم الطبّي الذين يحاربون فيروس كورونا. وساهم جورجيو أرماني بتبرعات بلغت حتى الساعة مليونَي أورو.



ستوزع هذه التبرعات والأموال بين المؤسّسات والمستشفيات وأهمّها مستشفى بيرغامو و بياسنزا التي تضرّرت كثيراً واستقبلت أكبر عدد ممكن من المرضى.



