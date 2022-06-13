حكايات الموضة :عرض مسرحي في روما 15 يونيو

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - يقام عرض مسرحي لتقديم الأزياء المستدامة بعنوان "Favole di Moda" يوم 15 يونيو الحالي على مسرح القرن التاسع عشر في فيلا تورلونيا في روما حيث يمتزج فن الأزياء بالعرض.



ويقدم تحت رعاية وتصميم ستيفانو دومينيلا والإدارة الفنية لـ جييرمو ماريوتو وهو أشهر مصمم أزياء ايطالي فنزويلي.



القصة عبارة عن حكايات أندرسن الخيالية التي يرويها الفنان الإيطالي ومقدم البرامج بينو سترابيولي، مع مشهد موسيقي سيشهد الرقص والموسيقى معًا، ممزوجا بإبداعات الأزياء المستدامة البيئية المصنوعة من المطاط المعاد تدويره من الإطارات والأقمشة المهملة.



سترتدي الشخصيات المختلفة إبداعات المصممين الذين وضعوا الاستدامة البيئية في صميم عملهم.



وسيكون الأبطال الحقيقيون في الواقع هم الملابس التي ابتكرها جييرمو ماريوتو، إيتالو مارسيليا، فيديريكو فيرولدي، ياسمين كونسيتيني الذين، بفضل عمليات إعادة التدوير، منحوا حياة ثانية رائعة للأقمشة ومواد النفايات التي كانت ستنتهي لولا ذلك في مكبات النفايات. (أنسامد).



