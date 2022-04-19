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عرض جوتشي القادم في "قلعة ديل مونتي" التاريخية
    (أنسامد) - أبريل 19 - روما - إختار المخرج الإبداعي للعلامة التجارية الإيطالية الفاخرة للأزياء "جوتشي"، أليساندرو ميشيل، "قلعة ديل مونتي" التاريخية Castel Del Monte في منطقة بوليا الإيطالية مكانًا لعرضه القادم في 16 مايو، حيث كان قد أعلن في يناير عن الحدث القادم دون الكشف عن موقع العرض.

    هذه القلعة المدهشة بتصميمها الهندسي الفريد هي محمية كموقع للتراث العالمي منذ عام 1996، وتديرها وزارة الثقافة - المديرية الإقليمية لمتاحف بوليا.

    واستمرارا لالتزام جوتشي بالحفاظ على التراث الثقافي والفني وتعزيزه، ستدعم العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة مشروع تحسين هذا الموقع التاريخي الذي يعود تاريخه إلى القرون الوسطى وعصر النهضة. (أنسامد).

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