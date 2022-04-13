عروض أزياء فالنتينو في ترينيتا دي مونتي 8 يوليو

(أنسامد) - أبريل 13 - روما - يقام عرض أزياء فالنتينو للهوت كوتير ( الأزياء الفاخرة) لخريف و شتاء 2022-23 يوم 8 يوليو القادم في ترينيتا دي مونتي على ساحة مينيانيللي أمام المقر التاريخي لدار الأزياء.



ويعيد هذا العرض للذاكرة ماحدث في يوليو 2015 في نفس المكان حيث قدمت دار فالنتينو واحدة من أحدث المجموعات المصممة بالتوجيه الإبداعي لبييرباولو بيتشولي وماريا جراتسيا كيوري، اللتين أصبحت في العام التالي المدير الإبداعي لديور.



ويعتبر هذا الحدث الاستثنائي احتفالاً خاصاً بالبوتيك الجديد، أكبر متجر رئيسي (1865 مترًا مربعًا مع الطابق السفلي) في بيازا دي سبانيا، بالقرب من قصر مينانيلي الذي يعود تاريخه إلى 500 قرن.



ويأتي العرض هذه المرة لتكريم أصول فالنتينو من روما " العاصمة الساحرة مصدر الالهام للمدير الإبداعي بيير باولو بيتشيولي، وهي العاصمة التي تضم وتجمع كافة الثقافات المختلفة وتعد مدينة الحرية والتسامح". (أنسامد).



