"آنا فيندي" تفوز بجائزة الرئاسة الثقافية الإيطالية لعام 2022

(أنسامد) - أبريل 7 - روما - سلم وزير الثقافة الإيطالي، فرانشيسكو روتيللي، جائزة الرئاسة الثقافية الإيطالية لعام 2022 إلى آنا فيندى رائدة الأعمال الإيطالية البالغة من العمر خمسة وثمانين عامًا.



وقال رئيس الجمعية الإيطالية للثقافة انجيلو ارجينتو، "تم اختيار آنا فيندي لالتزام عائلة فيندي الكبير في نشر الثقافة والأسلوب ، لتصبح نقطة مرجعية للأناقة والتميز في إيطاليا وفي العالم".



ويتم منح جائزة "الرئاسة الثقافية الإيطالية"، التي أعيدت بعد توقف دام عاماً كاملاً، لأولئك الذين يتفوقون في عالم الثقافة للشخصيات التي تميزت في عملها لإبداعها ومثابرتها من أجل تحقيق الابتكار والتنمية في البلاد.



آنا +فندي ولدت في روما في 23 مارس 1933 وهي مصممة أزياء ورائدة أعمال إيطالية أنشأت علامة Fendi التجارية مع شقيقاتها باولا والدا وفانكا وكارلا. (أنسامد).



