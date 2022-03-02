جورجيو أرماني.. فن سحر وبريق الالوان

(أنسامد) - مارس 2 - روما - في إطار أسبوع الموضة في ميلانو الذي أقيم في الفترة من 23 الي 28 فبراير، قدم جورجيو أرماني مجموعته الجديدة للنساء والرجال للشتاء القادم.



ويقترح ارماني للسيدات التنورات القصيرة الواسعة مع بوت قصير أو البنطلون الكيرفي - ذو المنحنيات - ومعه الجاكيت ذو أكتاف عريضة وأزرار عالية والتي تشبه اليونيفورم - أو الزي الرسمي - ذات الخطوط الذكورية ولكنها مع ذلك تعكس الرقة الأنثوية بالألوان الوردي والاخضر المضيئة والفساتين القصيرة المصنوعة من المخمل الأسود بالإضافة إلى القمصان الخفيفة، التي تحل محل القمصان مع البناطيل الحريرية.



بالنسبة لموديلات الرجال، فهي عبارة عن سيمفونية من اللون الرمادي السائد في المعاطف الضخمة ذات الياقات العريضة والسترات ذات الاكتاف التي تحمل رسوما والقمصان التي تشبة التيشيرتات أو من نفس قماش البدلة فقط، أو ارتداء البنطال البرمودا مع بوت عالي.



(أنسامد).



