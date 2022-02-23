كريدا للأزياء تهدي مجموعتها للشتاء إلى لومبارديا

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - قررت دار أزياء الفاخرة، كريدا، Crida لصاحبتها كريستينا بارودي، إهداء مجموعتها للشتاء القادم التي قدمتها في اسبوع الموضة في ميلانو بتوقيع المصممتين بارودي و دانييلا بالاتزي، إلى منطقة لومبادريا.



وأوضحت المصممتان، كريستينا ودانييلا: " رحلة علامتنا التجارية عبر إيطاليا تستمر في هذه المنطقة (لومبادريا) التي تعد محركا لبلدنا من أجل الانتعاش الاقتصادي والعودة للوضع الطبيعي في الوقت الحالي"، موضحة أن المجموعة الجديدة تركز على الجودة وتعكس قوة الصناعة الإيطالية.



وقالت المصممتان " لقد اردنا من خلال هذه المجموعة، الحفاظ علي خطنا الاساسي في تصميم القمصان الحريرية والأثواب النهارية والليلية، إلا أننا أثرينا المجموعة بسترات مخصصة للرجال، مصنوعة من التويد، وبتنورات مختلفة الاطوال مصنوعة من الصوف والحرير والقطيفة".



ونشأت كريدا منذ عامين في منطقة برجامو الغنية بالصناعات التحويلية، وتواصل دار الأزياء الاستفادة من هذه الصناعات في إنتاجها للأزياء الفاخرة.



وتقول المصممتان " الأناقة اللومباردية تكمن في موديل كومو، وهو عبارة عن فستان ملفوف من الحرير ذو أكتاف عريضة وستارة خفيفة داخل الثوب".



وتضيفان " وراء إنتاج كل قطعة، هناك بحث عميق عن مواد إيطالية مستدامة وثمينة ".



وضربت المصممتان المثل في هذا السياق، بقفازات كريدا التي عادت لتتصدر صفحات الموضة هذا الموسم، والمصنوعة من الجلد الطبيعي من إنتاج الحرفيين في برجامو. (أنسامد).



