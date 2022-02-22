عرض أزياء المصمم الإيطالي أنطونيو ماراس في موسكو

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - اختار مصمم الأزياء الإيطالي أنطونيو ماراس العاصمة الروسية موسكو لتقديم مجموعته لفصل الشتاء المقبل، والتي جاءت مستوحاة من فيلم "Oci ciornie"، الذي يحكي قصة حب بين رجل إيطالي وفتاة روسية.



يقول أنطونيو ماراس إن الفيلم الذي يعود تاريخ انتاجه لعام 1987 لا يمثل فقط دليلًا على التفاهم الكبير بين إخراج نيكيتا ميخالكوف وأداء مارسيلو ماستروياني وسيلفانا مانجانو، ولكن أيضا العلاقة الجيدة بين البلدين.



وهكذا أصبحت موسكو المكان المثالي لعرض المجموعة الجديدة، والتي تعتبر بمثابة، ليس فقط عرض أزياء، ولكن عرض مميز لفنانين وراقصين وعارضات الأزياء. بعد موسكو، سيقدم أنطونيو ماراس المجموعة الجديدة في أسبوع الموضة في ميلانو، في 23 فبراير. (أنسامد).



