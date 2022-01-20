ألبرتا فيريتي:رومانسية جديدة في مجموعة خريف 2022

(أنسامد) - يناير 20 - روما - تشكل الرومانسية الجديدة والنعومة الحاسمة في الأسلوب أساس المجموعة الجديدة لما قبل خريف 2022 التي قدمتها البيرتا فيريتتي والتي سترسم بالتالي اتجاهات ازياء موسم الخريف المقبل.



تقول المصممة إن الرومانسية الجديدة "ليست وسيلة للهروب من الواقع ، لكنها تساعد علي مواجهته" و تبرز في المجموعة شخصية امرأة تواجه الحياة اليومية بقبعة وحذاء ركوب وأنوثة لا يرقى إليها الشك تُعطيها الكشكشة وهي ختم الجرأة الأنثوية.



يتم التوفيق بين الأضداد على طول مسار المجموعة بالكامل ، مع صور ظلية قصيرة وواقعية بالتناوب مع خطوط مستطيلة وأنيقة. الملابس المستوحاة من الواقعية، والبلوزات ، والسترات الميدانية ، ومعاطف الخندق ، والكابانات ، مصنوعة من أقمشة فاخرة مثل الصوف المضغوط المستدام ، والأقمشة الصوفية المخططة ، والبوكليه ، والمختلطة بفساتين وقمصان التفتا ه، والسراويل القصيرة ،وكذلك الملابس المصنوعة من حرير الجاكار بطابع رأسي وثابت ، وتبرز الإطالة من خلال السراويل المضيئة التي تستخدم عند ركوب الخيل .



بالنسبة للمساء ، تصبح الرومانسية رمزًا في تونيكات الساتان المتدفقة التي تتقاطع معها نقوش الليزر التي تخلق زخارفًا إيقاعية شفافة ، في الفساتين الطويلة المرصعة بالدانتيل .



تمزج اللوحة بين الأسود والأبيض مع درجات اللون الأخضر والبني والوردي القديم وتلميحات من البنفسجي والأخضر (أنسامد).



