(أنسامد) - يناير 17 - روما - "تغير كلي في الأزياء"، هذا ما تسعى إليه دولتشي أند جابانا، من خلال تعاونها مع منصة المغني الأمريكي البالغ من العمر 31 عاما، ماشين جان كيلي.



"الجديد معترف به، فأنت تفهمه على الفور"، ذلك هو شعار دولتشي أند جابانا في تعاونها مع جان كيلي، المرتبط بالممثلة ميجان فوكس، والتي أهداها سترة السهرة الغنائية الأخيرة التي أجراها معها.



وعن التعاون مع المغني الأمريكي، أوضحت دولتشي أند جابانا، "أنه الشخص الجديد الذي يتقدم، فهو مثال بالنسبة لنا، لديه حس جمالي، ويفهم الجودة والجمال، ولديه أزياء فائقة وجماليات دقيقة، هو محترف حقيقي.



من خلال هذا التعاون بين دار الأزياء الإيطالية والمغني الأمريكي، يحاول الاثنان "فهم ما يريده الجيل الجديد واتخاذ خطوة إلى الأمام"، في مجال الموضة، موضحة أن هذا التعاون سيساعد في وصول أزياء مختلفة وتحدث ثورة اجتماعية إلى الشباب.



وتخصص الدار مجموعة الشتاء بالكامل للشباب، مع سترات مليئة بالكتابات اليدوية، والتنانير والسراويل الضيقة، والقمصان العلوية المعدنية والسترات والمعاطف ذات الأكتاف المنخفضة، وأحذية من الفرو وفراء ماكسي تبدو حقيقية لكنها ليست كذلك. (أنسامد).



