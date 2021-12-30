دولتشي فيتا :الموضة والفن المشفر ، تكريمًا لـقصر باجاماز

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - عاد فيلم دولتشي فيتا للظهور من جديد عند عرضه للبيع بالمزاد العلني بعد حفظه بخاصية ان اف تي المشروع تم إنشاؤه تحت إشراف فني من جوليتا ريفيل - الممثلة والكاتبة والمخرجة تحية لرواية لا دولتشي فيتا والأميرة إيرين Galitzine ، التي كانت بطلة الرواية في تلك الفترة ، وكذلك سفيرة العالم بأسلوب جديد وأناقة إيطالية بالكامل.



حتى اليوم ، من الممكن رؤية بعض إبداعاته في متحف متروبوليتان في نيويورك ، ومتحف فيكتوريا وألبرت في لندن ومتحف الأزياء في سانت بطرسبرغ.



يشتهر قصر بيجياما الخاص به ، وهو عبارة عن لباس مكون من بنطلون واسع يتسع قليلاً نحو الكاحلين وبلوزة ناعمة ، مع أقمشة حريرية وأنماط منقوشة أو في كثير من الأحيان مطبوعات مجردة مزينة بالزخارف والأهداب والخرز. (أنسامد).



