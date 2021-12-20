فستان لإيزابيلا دراجونا يعاد تصنيعه ويعرض في نابولي

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - أعيد إنتاج فستان من عصر النهضة من تصميم الأزياء الراقية ، باللون الأبيض الدمشقي ، والذي كان ملكًا للدوقة إيزابيلا داراغونا (1470-1524).



ينبع الإبداع من التعاون بين مؤسسة السينما وشركاء اخرين في بلدية نابولي ، وتم تقديمه اليوم في براتو.



ويقول بيان المؤسسة ان الفكرة ولدت خلال رسالة علمية قدمت في براتو عام 2020 ، وركزت على فستان عصر النهضة.



في تلك المناسبة ، اقترحت مؤرخة القماش والأزياء ، روبرتا أورسي لانديني ، على المسؤولين في الإدارات إعادة صنع ثوب دوقة أراغون إيزابيلا ، التي توفيت عام 1524 ودُفنت في خزينة كنيسة سان دومينجو ماجيوري في نابولي.



وهكذا بدأ البحث عن الثوب التاريخي وإعادة إنتاجه عند ثيسي شوينهولزر نيكولز الخبيرة في الخياطة العتيقة ، برسم النمط ، وحصل المشاركون في المشروع على التصميم ليعاد إنتاجه وقصه وقامت الخبيرة جابريلا فابوزي بخياطته وانتهت في سبتمبر 2021 . (أنسامد).



