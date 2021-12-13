Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
موضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

موضة - عروض أزياء
مجموعة مستدامة من "مادامورو" للازياء الفاخرة
    (أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - مجموعة مستدامة من "مادامورو" للهوت كوتير من المخمل والجيرسي الذي استوحته فياميتا فازيو من آخر صيحات الموضة.

    انهم يستخدمون الجيرسي قابل للتمدد والكثير من المخمل ، حيث تخلق الأنماط الهندسية والزهرية تباينات متقنة للضوء ، بالتناوب بين الألوان الصلبة الكثيفة والكاملة ، ودرجات الألوان الدافئة والباردة ، والتي تتميز دائمًا بتدرج معتدل حتى في أكثر الظلال كثافة.

    النسيج ، الذي تم استعادته ببحث دقيق من المستودعات التي توفر أحدث صيحات الموضة ، هو نقطة البداية لمجموعة خريف وشتاء 2021/22 الجديدة من ماركة مادامورو التي صممتها فيامينتا فازيو .

    ولدت في بادوفا عام 1973 وقررت منذ صغرها العيش في البندقية للتعامل مع الفن والتحف والسجاد الفارسي. في عام 2016 ، انتقلت إلى ليتشي مع ابنها وعدد لا يحصى من السجاد والأقمشة والتحف. هنا ولد خط مادامورو الذي يجمع بين مجموعة الملابس الناشئة وشغف فياميتا للأقمشة ، الذي تم اختياره بعد بحث دقيق وإعادة تفسير يجمع الأشكال والألوان التي تم استيعابها على مدى السنوات التي قضتها في البندقية ، بين السجاد الفارسي.

    في الواقع ، كل ثوب مصنوع في إصدار محدود ، حيث يتم استعادة الأقمشة من أحدث صيحات الموضة ، بهدف "الحد من النفايات" ..وتتكون مجموعاتها من موديلات ذات خطوط انسيابية مفككة تعانق الجسم ، وتعزز أنوثته من خلال قص ونعومة الأقمشة. في العروض ، بدلات بنطلون وقميص ، جمبسوت ، فساتين ناعمة ومكسوة ، لباس خارجي كلاسيكي من الأقمشة التي تستحضر بريق الشرق الفخم. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    جمعية "ألترمينتي" تنظم معرض"ألتر باي" في ميلانو بحضور حرفيين

    ألبوم الصور