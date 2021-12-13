مجموعة مستدامة من "مادامورو" للازياء الفاخرة

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - مجموعة مستدامة من "مادامورو"
للهوت كوتير من المخمل والجيرسي الذي استوحته فياميتا فازيو من آخر
صيحات الموضة.
انهم يستخدمون الجيرسي قابل للتمدد والكثير من المخمل ، حيث تخلق
الأنماط الهندسية والزهرية تباينات متقنة للضوء ، بالتناوب بين
الألوان الصلبة الكثيفة والكاملة ، ودرجات الألوان الدافئة
والباردة ، والتي تتميز دائمًا بتدرج معتدل حتى في أكثر الظلال
كثافة.
النسيج ، الذي تم استعادته ببحث دقيق من المستودعات التي توفر أحدث
صيحات الموضة ، هو نقطة البداية لمجموعة خريف وشتاء 2021/22
الجديدة من ماركة مادامورو التي صممتها فيامينتا فازيو .
ولدت في بادوفا عام 1973 وقررت منذ صغرها العيش في البندقية
للتعامل مع الفن والتحف والسجاد الفارسي. في عام 2016 ، انتقلت إلى
ليتشي مع ابنها وعدد لا يحصى من السجاد والأقمشة والتحف. هنا ولد
خط مادامورو الذي يجمع بين مجموعة الملابس الناشئة وشغف فياميتا
للأقمشة ، الذي تم اختياره بعد بحث دقيق وإعادة تفسير يجمع الأشكال
والألوان التي تم استيعابها على مدى السنوات التي قضتها في
البندقية ، بين السجاد الفارسي.
في الواقع ، كل ثوب مصنوع في إصدار محدود ، حيث يتم استعادة
الأقمشة من أحدث صيحات الموضة ، بهدف "الحد من النفايات" ..وتتكون
مجموعاتها من موديلات ذات خطوط انسيابية مفككة تعانق الجسم ، وتعزز
أنوثته من خلال قص ونعومة الأقمشة. في العروض ، بدلات بنطلون وقميص
، جمبسوت ، فساتين ناعمة ومكسوة ، لباس خارجي كلاسيكي من الأقمشة
التي تستحضر بريق الشرق الفخم. (أنسامد).