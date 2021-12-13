مجموعة مستدامة من "مادامورو" للازياء الفاخرة

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - مجموعة مستدامة من "مادامورو" للهوت كوتير من المخمل والجيرسي الذي استوحته فياميتا فازيو من آخر صيحات الموضة.



انهم يستخدمون الجيرسي قابل للتمدد والكثير من المخمل ، حيث تخلق الأنماط الهندسية والزهرية تباينات متقنة للضوء ، بالتناوب بين الألوان الصلبة الكثيفة والكاملة ، ودرجات الألوان الدافئة والباردة ، والتي تتميز دائمًا بتدرج معتدل حتى في أكثر الظلال كثافة.



النسيج ، الذي تم استعادته ببحث دقيق من المستودعات التي توفر أحدث صيحات الموضة ، هو نقطة البداية لمجموعة خريف وشتاء 2021/22 الجديدة من ماركة مادامورو التي صممتها فيامينتا فازيو .



ولدت في بادوفا عام 1973 وقررت منذ صغرها العيش في البندقية للتعامل مع الفن والتحف والسجاد الفارسي. في عام 2016 ، انتقلت إلى ليتشي مع ابنها وعدد لا يحصى من السجاد والأقمشة والتحف. هنا ولد خط مادامورو الذي يجمع بين مجموعة الملابس الناشئة وشغف فياميتا للأقمشة ، الذي تم اختياره بعد بحث دقيق وإعادة تفسير يجمع الأشكال والألوان التي تم استيعابها على مدى السنوات التي قضتها في البندقية ، بين السجاد الفارسي.



في الواقع ، كل ثوب مصنوع في إصدار محدود ، حيث يتم استعادة الأقمشة من أحدث صيحات الموضة ، بهدف "الحد من النفايات" ..وتتكون مجموعاتها من موديلات ذات خطوط انسيابية مفككة تعانق الجسم ، وتعزز أنوثته من خلال قص ونعومة الأقمشة. في العروض ، بدلات بنطلون وقميص ، جمبسوت ، فساتين ناعمة ومكسوة ، لباس خارجي كلاسيكي من الأقمشة التي تستحضر بريق الشرق الفخم. (أنسامد).



