ستيفانو ريتشي يصور مجموعته للرجال في قصور ايطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - استوحي بيت الازياء الراقية ستيفانو ريتشي مجموعته الجديدة لمجلد موضةخريف وشتاء 2022-2023 و التي تم تصوير صورها في قصور ايطاليا بجوار اللوحات الجدارية لقصور دوكالي واركو .



وتظهر في المجلد قاعات مسرح بيبيينا حيث عزف موزارت في الثالثة عشر من عمره والمسرح الاوليمبي وقصر الجياردينو .



قال ستيفانو ريتشي " ايطاليا تعتبر مجموعة اعمال فنية والتقاليد والحرف والمعرفة لقد فتننا بثراء مانتوا ، مدينة العمالقة "مؤكدا تفاؤله بعام 2022 الذي سيكون مؤشرا علي النمو مقارنة بعام 2019..



شركتنا حققت نموا يقدر بحوالي 64 بالمائة مقارنة بعام 2020 حيث اقفلت علي مكاسب تبلغ 82 مليون يورو وسيتم دعمها باتفاقيات تنمية بتواجد فروعنا في جنوب شرق اسيا وروسيا .واختتم كلامه بالقول ان بوتيك نيو يورك سيتم افتتاحع في النصف الاول من 2022 . (أنسامد).

