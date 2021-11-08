البلوجر الايطالية كيارا فيراجني تطلق اول خط ماكياج باسمها

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - اطلقت البلوجر الايطالية الشهيرة كيارا فيراجني اول خط لمجموعة المكياج الخاصة بها حصريا مع مصانع دوجلاس للعطور و ستكون متوفرة ايضا اونلاين علي شبكة الاتصالات العالمية.



وبهذه المناسبة قالت فيرجاني انها تعتبر المكياج حليفا ثمينا يساعد الاشخاص علي التعبير عن شخصياتهم دون حدود للعمر اوالجنس او العرق واضافت انها متحمسة جدا لكشف النقاب عن مجموعتها الاولي.



واشارت الي ان مجموعتها تتكون من سبع منتجات من بينها جل الحواجب الشفاف ولوحة ظلال العيون والماسكرا وقلم تحديد احمر الخدودواحمر الشفاة تحمل كلها شعار الماركة وهي علي شكل عين باللون الوردي.



(أنسامد).



