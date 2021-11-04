موكب الحب لجوتشي في لوس انجلوس

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - اقيم في لوس انجلوس مؤخرا عرض ازياء مجموعة جوتشي الجديدة من تصميم المدير الابداعي الجديد اليساندرو ميشيل .



و في بيان لها اكدت الدار انها تفخر بتسليط الضؤ علي مزيج من الابداع و الثقافة علي مدينة لوس انجلوس التي تستعد لاستئناف الحياة بعد الوباء.



في اطار العرض ستقدم الدار مساهمة ضخمة لمجتمعات جوتشي ايكيليبروم الذي تقوم بالترويج له جوتشي تشينج ميكرز كجزء من برنامج لوس انجلوس وهو ليوود من خلال التبرع بمبالغ ضخمة لدعم المشردين و المرضي العقليين ودعم الاحتياجات الاساسية للمدينة. (أنسامد).



