مجموعة دامياني للمجوهرات تستثمر في لويزا فيا روما

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - تستثمر مجموعة دامياني جروب للمجوهرات في العلامة التجارية الفلورنسية لويزا فيا روما للحصول على حصة أقلية في العلامة الفاخرة حيث ان معظمها مملوكة لصندوق ستايل كابيتال للملكية الخاصة بقيادة روبرتا بيناجليا.



أعلنوا من دار دامياني أنه "على الرغم من التغييرات التي أحدثها الوباء الذي أحدث ثورة في السيناريو الاقتصادي وسوق الرفاهية ، فإن مجموعة دامياني لم توقف خططها الاستراتيجية لتوسيع قيادتها.



و قد ادت اعادة التفكير في الاستثمارات ، من ناحية ، إلى تعزيز التكنولوجيا الرقمية ، والتي تهدف إلى أن تكون رافعة تكميلية لنمو الأعمال ، من خلال إنشاء قسم منظم على مستوى المجموعة ، بينما من ناحية أخرى ، تم تنفيذ خطط تطوير جديدة على مستوى التجزئة. ومستوى البيع بالجملة ".



في عام 2020 ، تم توقيع اتفاقية مع مجموعة فوسون لتأسيس شركة جديدة بموجب القانون الصيني تهدف إلى تحقيق نمو قوي في المنطقة من خلال افتتاح أكثر من عشرة متاجر دامياني أحادية العلامة التجارية ومائة متجر سالفيني. (أنسامد).



