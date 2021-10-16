مزاد ملابس ديفا الأغنية "إيمي وينهاوس" في بيفرلي هيلز

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - تفتح عائلة آمي واينهاوس Amy Winehouse خزائن ديفا الأغنية البرطانية التي توفيت قبل عشر سنوات في منزلها في كامدن سكوير في لندن بسبب التسمم الكحولي: سيتم بيع أكثر من 800 تذكارية تخص مغنية ألبوم"Back in Black" في المزاد في 6 و 7 نوفمبر في صالة Julian's للمزادات في بيفرلي هيلز.



من بين قطع المزاد ، سيكون هناك الفستان الأخضر والأسود الذي تم ارتداؤه في الحفلة الموسيقية الأخيرة في يونيو 2011 في بلجراد وبعد شهر ، توفيت على نحو مأساوي في 23 تموز/ يوليو عام 2011، عن عمر ناهز 27 عاما فقط .



إيمي وينهاوس مغنية سول وآر أند بي وكاتبة أغاني إنجليزية، فازت بخمسة جوائز غرامي عن ألبومها Back to Black. (أنسامد).



