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مزاد ملابس ديفا الأغنية "إيمي وينهاوس" في بيفرلي هيلز
    (أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - تفتح عائلة آمي واينهاوس Amy Winehouse خزائن ديفا الأغنية البرطانية التي توفيت قبل عشر سنوات في منزلها في كامدن سكوير في لندن بسبب التسمم الكحولي: سيتم بيع أكثر من 800 تذكارية تخص مغنية ألبوم"Back in Black" في المزاد في 6 و 7 نوفمبر في صالة Julian's للمزادات في بيفرلي هيلز.

    من بين قطع المزاد ، سيكون هناك الفستان الأخضر والأسود الذي تم ارتداؤه في الحفلة الموسيقية الأخيرة في يونيو 2011 في بلجراد وبعد شهر ، توفيت على نحو مأساوي في 23 تموز/ يوليو عام 2011، عن عمر ناهز 27 عاما فقط .

    إيمي وينهاوس مغنية سول وآر أند بي وكاتبة أغاني إنجليزية، فازت بخمسة جوائز غرامي عن ألبومها Back to Black. (أنسامد).

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