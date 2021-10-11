بولغري Bulgari تجلب موهبتها وأسلوبها إلى إكسبو 2020 دبي

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - تستعد بولغري Bvlgari لتقديم علامتها التجارية الخاصة بالأناقة والتصميم والإبداع إلى إكسبو 2020 دبي ، كراعٍ بلاتيني لجناح إيطاليا طوال الفعالية التي تستمر 6 أشهر.



سيتمكن زوار الجناح ، الذي يتوقع أن يكون أحد أكبر مناطق الجذب في المعرض العالمي ، من الاستمتاع بكون جواهر بولغري المميزة في تجربة ذات تأثير بصري كبير يزيد من خلال مسرحية الأضواء والفن المعاصر.



الهدف هو التعبير عن البراعة الإيطالية "من خلال حوار مستمر بين الموهبة والتصميم ، بين الحاضر والماضي" و "تقديم مجموعة من الاقتراحات في السعي وراء الاكتشافات التي لا نهاية لها".



سيشمل برنامج بولغري الغني للمبادرات والفعاليات في إكسبو 2020 أيضًا تجارب الذواقة بفضل تعاون نيكو روميتو.



سيقدم الشيف الحائز على نجمة ميشلان مشروعه الذواقة المصمم والمنتج حصريًا لفنادق ومنتجعات بولغري.



كما أطلق صانع المجوهرات والساعات والإكسسوارات والسلع الجلدية الرائد عالميا "جائزة بولغري للفن المعاصر" ، وهي جائزة جديدة تقدم بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) بدعم من جناح إيطاليا.



قال المفوض العام الإيطالي لمعرض إكسبو دبي ، باولو جليسنتي: "تجسد جائزة بولغري للفن المعاصر مشاركة بلادنا في إكسبو دبي.الإبداع والإبداع يمثلان إيطاليا التي نعتزم سردها خلال المعرض الذي يستمر ستة أشهر ، حيث سيحتفل عرض العمل الفائز بالعلاقة الطويلة الأمد بين روما ودبي". (أنسامد).

