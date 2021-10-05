ستيلا مكارتني:تاثرت بجناح ايطاليا في اكسبو2021

(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - اعلنت ستيلا مكارتني ابنة السير بول مكارتني عضو فريق البيتلز السابق و صاحبة دار الازياء الامريكية الشهيرة انها استوحت فكرة مجموعتها الجديدة من الجناح الايطالي في معرض اكسبو 2020 في دبي والمصنوع من المواد المستدامة صديقة البيئة مثل قشور البرتقال والقهوة و الفطر .



قالت علي هامش عرض الازياء للاعداد لاسبوع الموضة في باريس تحت عنوان "صيف 2022" انها ادخلت في مجموعتها الجديدة جلد مبتكر من فطر عيش الغراب وهو مستلهم ايضا من فيلم اليسيوم بطولة مات ديمون وجودي فوستر .



وتقول ان العرض ضم مجموعة من الحقائب المصنوعة من جلد نباتي يعتمد علي الفطر الذي ينمو في الغابات بشكل افضل دون اهدار عشرات الالاف من لترات المياه كما يحدث لانتاج كيلو جرام واحد من جلود الحيوانات .



وتشير الي ان الالوان تتراوح ما بين درجات الاخضر والالوا الحمضية ودرجات المسك والاحمر و البرتقالي والابيض و الاسود (أنسامد).



