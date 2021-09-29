مجموعة"دولتشي أند جابانا" تتلألئ للتعبير عن الخروج من الوباء

(أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - على منصة العرض لمجموعة "دولتشي أند جابانا"، كل شيء يتلألئ، وكأنه النور الذي جاء بعد نفق الوباء.



ليس من قبيل المصادفة أن تطلق دولتشي أند جابانا، مجموعتها الجديدة للصيف المقبل، بشكل متلألئ، وأن يطلقوا عليها اسم "الضوء"، بعد عام من الركود جراء وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".



أنها بمثابة العودة للحياة، أنها الحاجة إلى "شعاع قوي جدا من الضوء"، هكذا وصفت دولتشي أند جابانا مجموعتها الجديدة.



توضح المجموعة في وصفها لهذه المجموعة الجديدة، "ثم خرجنا من لحظة مظلمة جدا، تلك اللحظة كانت بمثابة إبادة، لقد حرمت الأنوثة من متعة التعبير عن نفسها".



وتظهر المجموعة الجديدة مرصعة بالماس والأحجار، من حمالة الصدر وتنورة الحزام، التي تم إصدارها منذ 20 عاما وتم تقديمها من جديد.



وإلى جانب البناطيل ذات الأوتار، فهناك البناطيل العسكرية والضيقة، وملابس السباحة البراقة والمثيرة للغاية، التي تشبه تلك التي تم تقديمها في ثمانينات القرن المنصرم. أنها موضة مثيرة وليست مبتذلة أو عريا. (أنسامد).



