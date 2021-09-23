إيطاليا: دار "فيفيتا" تنظم عرض أزياء على الجليد

(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - عرض أزياء استثنائي تنظمه دار الأزياء الإيطالية، ومقرها ميلان "فيفيتا Vivetta" إذ قدمن عارضات الأزياء المجموعة الجديدة للدار على مضمار تزلج، بينما يرتدين في أرجلهن أحذية التزلج.



وتستوحي المجموعة الجديدة "فيفيتا" الجديدة المقدمة للخريف المقبل، من أزياء عصر الفضاء في الستينات.



الأزياء الجديدة تبدو مثيرة وبألوان معدنية وحمضية متعددة، وتأتي من أفلام الخيال العلمي التي عرضت في ستينات القرن الماضي، منها فيلم "بارباريلا".



كما ضمت المجموعة، أحذية عالية من الجلد اللامع الأبيض، وفساتين ضيقة تغطيها شبكة ملونة، والترتر العملاق من البلاستيك الشفاف التي يحيطها شبكة لتزيينها.



وضم العرض أيضا مجموعة مختارة من القطع الفريدة، مثل فستان من شبكة معدنية ذهبية، والذي سيتم بيعه في المزاد، مصحوبة بشهادة هوية رقمية "رموز غير قابلة للاستبدال". (أنسامد).



