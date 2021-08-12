ايطاليا: صنع مجوهرات من مواد معاد تدويرها

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - بدأ بيت ازياء ماما اند صوفيا في تصنيع جواهر مصنوعة من مواد خام معاد تدويرها ، لربط أجيال متعددة من الأمهات والبنات.



إليزابيتا كارليتي ، مؤسسة ماركة المجوهرات Maman & Sophie ، الموزعة في إيطاليا لأكثر من 250 تاجر مجوهرات ، اعتمدت الفكرة وتعمل عليها .



تبدأ القصة في فلورنسا بحيث عملت بمهنة ناجحة كمحامية. ولكن في عام 2008 ولدت الابنة الكبرى إيلينا صوفيا وقررت إليزابيتا ترك المهنة لمدة عام لتكريس نفسها لابنتها المولودة حديثًا. تحرر ولادة الطفل إبداع إليزابيث ، ويمنحها الشجاعة لإحداث ثورة في حياتها.



تقول كارليتي "كانت فكرتي بسيطة: أردت أن أجعل السماء مرصعة بالنجوم احتفالًا بوصول صوفيا. لذا ، من يدي ، خرج أول عقد بالنجوم ، وبعد ذلك مباشرة ، عقد بحروف إيلينا صوفيا. الدخول إلى عالم من الأشكال والألوان والمادة والأحجار التي حملت طاقة أرضنا إلى الداخل ".



وتضيف في الواقع ، مجموعة 2021/22 مستوحاة من الأرض. "هناك جهود كبيرة تبذل في العالم لإتاحة المواد الخام المنتجة بأنظمة مستدامة ..اما نحن فنساهم باستخدام الذهب صديق البيئة فقط ، واستعادة الذهب الذي يأتي من الأجهزة الإلكترونية التي وصلت إلى نهاية حياتها. بهذه الطريقة ننجح باعطاء حياة جديدة للمكونات الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة عن طريق الاستعانة بمصادر من الشركات التي تصادق على استخدام الذهب بهذه المنهجية. ي تم أيضًا استخدام نوع من الذهب أعاد الكثيرون تسميته باللون الأخضر ، والذي يأتي من التعدين باستخدام التقنيات والأساليب غير الغازية ، أي بدون استخدام عوامل كيميائية أو متفجرة ، وكذلك في الانسجام والتعاون مع البيئة والمجتمعات المحلية المعنية...واستخدام الذهب الكلاسيكي وفصله عن نفايات المعادن . (أنسامد).



