ازياء مستدامة في تورينو مع "Hoas Style"

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - في أعقاب أحداث الموضة الكبرى مثل أسابيع الموضة في ميلانو وباريس ونيويورك و Pitti في فلورنسا ، أعلنت تورينو أيضًا عن موعدها الدولي ، "Hoas - History of a Style" في Lingotto في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر. إصدار ثانٍ باسم الطاقة الخضراء والمتجددة ، بهدف إرسال رسالة قوية نحو الموضة المستدامة.



ستتناوب الأسماء الكبيرة على منصات العرض جنبًا إلى جنب مع العلامات التجارية الجديدة والمصممين الجدد ، في جميع الأيام الأربعة من عرض 24 دار أزياء.



سيتم إنشاء 9000 متر مربع في الجناح الرئيسي للهيكل مع نقاط مختلفة لعروض الأزياء ، ولكن أيضًا إعدادات ذات طابع أخضر صديق للبيئة مخصصة للمدونين والمؤثرين والمشاهير..سوف يستكشف هذا العام ايضا موضوع الأزياء الخضراء ، ولكن أيضًا متجددة الطاقة واستدامة شركات التصنيع في قطاعات السيارات والغذاء وبشكل عام كل ما هو في قطاعات الموضة ومن المقرر أيضًا تنظيم دروس رئيسية ومختبرات أزياء واجتماعات مع المشترين. (أنسامد).



