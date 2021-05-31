ايطاليا-موضة:عودة الفستان القميص للاضواء

(أنسامد) - مايو 31 - روما - لربيع وصيف 2021 ، عاد القميص الرجالي لخزانة ملابس السيدات في صورة فستان ، وهو كلاسيكي رائع .



يتجدد هذا الثوب ، الذي يتضمن الزر المميز لقميص الرجال ، بشكل مدهش في آلاف الاختلافات التي اقترحتها بيوت الازياء الايطالية.



تعود القصة إلى ظهور هذا الموديل حتى في زمن ماري أنطوانيت ، التي كانت تحب لبس هذا الموديل من الفساتين البيضاء في أكثر لحظاتها حميمية. لكن تكريسها في الحقبة الأقرب إلينا يرجع إلى السيد هوبرت دي جيفنشي ، الذي أطلقها بين عامي 1955 و 1957 ، لتسليم ابتكاره إلى خزانة الملابس الباريسية المثالية.



اليوم تتراوح اطوال هذا الفستان تحت الركبة او قصير ، أو طويل على القدمين ذو لون واحد ، منقّط أو مطبوع عليه أزهار ، من الكتان أو الفسكوز أو الجيرسي ..انه الفستان متعدد الاستخدام بما يكفي للتكيف مع المناسبات الصغيرة. رسمي أو أكثر أنيق.



تمت إعادة تنفيذ هذا الموديل من الفساتين في مقترحات العلامة التجارية الصقلية Asciari ، بواسطة Luisa Spagnoli و Da Michael Kors و Elisabetta Franchi و Luisa Beccaria. (أنسامد).



