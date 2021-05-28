كالتاجيرون مرشحة مدينة الابداع لليونسكو2021

(أنسامد) - مايو 28 - روما - تعتبر مدينة كالتاجيرون مرشحة لمدينة اليونسكو الإبداعية 2021 في قطاع الحرف والفنون الشعبية ، تماشيًا مع تقاليد المدينة الألفية في معالجة الطين والدور الريادي للحرفية الخزفية في ثقافتها... والتنمية الاقتصادية والسياحية للمدينة التي أنجبت دون لويجي ستورزو.



تلقت المبادرة أيضًا دعمًا رسميًا من Dolce & Gabbana الذي ، في رسالة بعث بها إلى رئيس البلدية Gino Ioppolo ، قال إنهم "سعداء بدعم الترشيح المهم للمدينة".



تؤكد D&G على أهمية "تعزيز التميز للعديد من الحرفيين في بلدنا ، ورأس المال البشري الذي لا غنى عنه لقطاع التصنيع الوطني بأكمله .



يقول البيان ان المدينة تعتبر كنزا يجب المحافظة عليه من بلى الزمن ، والذي يرتبط حتماً بالتاريخ ، ثقافة وتقاليد المنطقة المرجعية ".



في رسالة دولتشي آند غابانا أوضحوا أنه "في أعقاب هذه الرابطة مع الإقليم" يتم "إدراج علاقة مميزة" مع Caltagirone. "كانت شوارع المركز التاريخي والملكيات الواضحة لسلالم سانتا ماريا ديل مونتي خلفية للصور الفوتوغرافية لإحدى حملاتنا الأولى ، ومؤخراً كانت نفس المناظر هي المكان المناسب لمرحلة جولة العرض أخيرًا وليس آخرًا - اختتم Dolce & Gabbana - أعلى تعبير حرفي لـ Caltagirone ، رمز الخزف متعدد الألوان للمدينة وصقلية ككل ، يلهم الإنتاج الإبداعي للعلامات التجارية: فهي فرصة لتعزيز مكانتها فريدة لا تقدر بثمن .



(أنسامد).



