العرض القادم Gucci في لوس أنجلوس يوم 3 نوفمبر

(أنسامد) - مايو 10 - روما - اعلن المدير الإبداعي أليساندرو
ميشيل لمجموعة جوتشي Gucci الجديدة ، انه بمناسبة عام الذكرى
المئوية للدار سيقام عرض أزياء في لوس أنجلوس يوم 3 نوفمبر.
بعد ست سنوات من تقديم أول مجموعة كروز له في نيويورك مع عرض في
مؤسسة Dia-Art Foundation ، سيعود أليساندرو ميشيل إلى الولايات
المتحدة ، في لوس أنجلوس ، وهي مدينة - تشرح ملاحظة من العلامة
التجارية - تمثل مصدرًا ثابتًا للإلهام والذي لعب دورًا محوريًا في
تاريخ جوتشي المئوي.
يتزامن العرض مع النسخة العاشرة من LACMA Art + Film Gala ، والتي
ستقام في 6 نوفمبر والتي أسست جوتشي وقدمت الراعي لها. (أنسامد).