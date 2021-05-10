العرض القادم Gucci في لوس أنجلوس يوم 3 نوفمبر

(أنسامد) - مايو 10 - روما - اعلن المدير الإبداعي أليساندرو ميشيل لمجموعة جوتشي Gucci الجديدة ، انه بمناسبة عام الذكرى المئوية للدار سيقام عرض أزياء في لوس أنجلوس يوم 3 نوفمبر.



بعد ست سنوات من تقديم أول مجموعة كروز له في نيويورك مع عرض في مؤسسة Dia-Art Foundation ، سيعود أليساندرو ميشيل إلى الولايات المتحدة ، في لوس أنجلوس ، وهي مدينة - تشرح ملاحظة من العلامة التجارية - تمثل مصدرًا ثابتًا للإلهام والذي لعب دورًا محوريًا في تاريخ جوتشي المئوي.



يتزامن العرض مع النسخة العاشرة من LACMA Art + Film Gala ، والتي ستقام في 6 نوفمبر والتي أسست جوتشي وقدمت الراعي لها. (أنسامد).



