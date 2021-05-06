نصائح لاستخدام أحماض الفاكهة في روتين الجمال

(أنسامد) - مايو 6 - روما - مكافحة الشيخوخة ، التقشير ، تقليل
حب الشباب والعيوب الصغيرة ، إذا تم استخدامها بشكل جيد ، فهي
حلفاء طبيعيون أقوياء
أحماض الفاكهة: يتحدثون عنها كثيراً عن العناية بالبشرة ولكن ما
هي؟ كيف يتم استخدامها؟ تقدم لنا الطبيعة كل ما نحتاجه: من
الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضار إلى اليود الذي تحمله
أمواج البحر ، مروراً بالزيوت ومستخلصات النباتات والزهور
المستخدمة في عالم الجمال. تشرح فالنتينا أبرامو ، مديرة شراكة
العلامات التجارية في أبيبي ، أن "أحماض الفاكهة هي حلفاء طبيعيون
قويون جدًا عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة ، وهي معروفة على
وجه الخصوص بخصائصها المضادة للشيخوخة والتقشير وقدرتها على تقليل
حب الشباب والعيوب والعيوب الصغيرة" ، كشاف المواهب للمنتجات التي
لا غنى عنها في عالم الجمال.
في عالم الجمال ، بالإضافة إلى حمض الجليكوليك الموجود في قصب
السكر أو الشمندر ، هناك على سبيل المثال حمض الماليك الذي يمكن
الحصول عليه من التفاح أو الفراولة ؛ حمض اللاكتيك الموجود في
العنب البري والأناناس. وحمض المندليك المشتق من اللوز. باستخدامها
، يمكن للبشرة أن تتجدد وتقدم أفضل ما لديها من خلال استغلال
الهدايا التي قدمتها لنا الطبيعة ". مثل أي نوع من الأحماض ، يجب
أيضًا استخدام أحماض الفاكهة (Alpha - hydroxy acids أو AHAs)
بعناية في العناية بالبشرة ، حتى لا تعرض الجلد للتوتر والتهيج غير
الضروريين. (أنسامد).