المجموعة الصيفية للعلامة التجارية لتورينو ترنيمة للحرية

(أنسامد) - أبريل 4 - روما - طرحت المصممة اليسيا جيوردانو مجموعتها للربيع و الصيف من خلال عرض صور ظلية ناعمة ومتعرجة ، غنية بالتفاصيل والتشطيبات الأصلية لكنها قبل كل شيء مريحة كما طالبت النساء بها ، ربما الآن كما لم يحدث من قبل ازياء تعكس شخصية المرأة ، متحررة وغير تقليدية.



"هذا هو نمط مجموعة الربيع والصيف الجديدة"التي لا يمكن الاستغناء عنها من جيوردانو "ذات الحواف و الخطوط المستديرة ة مع أزرار صوفية كبيرة على أجسام صغيرة وسراويل بدون تحديد للتفاصيل على عكس القصات الصارمة والمنظمة لمجموعة الشتاء لنفس المصممة .



يعكس التحول نموذجي الشخصية القوية لماريا سوكورسا لا فورج ، الموديل الذي تم اختياره كمترجم لامرأة واثقة من نفسها وغير تقليدية. امرأة جميلة ذات شعر حليق ترنيمة أخرى للتحرر من الأحكام المسبقة والشرائع المفروضة.



تقول جيوردانو ان "المساواة الحقيقية بين الجنسين تنشأ أولاً وقبل كل شيء من الشعور بالحرية في التعبير عن الذات ، في المنزل ، في مكان العمل ، في العلاقات الاجتماعية حرية ، تشعر العديد من النساء اليوم بالحاجة إليها أكثر بسبب ما نعيشه ، وهو ما ينعكس أيضًا في طريقة لبسنا وفي فكرة جديدة وحرة حقًا عن الجمال ". (أنسامد).



