أكثر من 50 مليون مشاهدة لأسبوع الموضة في ميلانو على الانترنت

(أنسامد) - مارس 28 - روما - حققت عروض أسبوع الموضة في ميلانو الذي تم تنظيمه في شهر فبراير الماضي أكثر من 50 مليون مشاهدة على شبكة الانترنت وعلى القنوات الشريكة للغرفة الوطنية للموضة الإيطالية.



أعلنت ذلك الغرفة الوطنية للموضة الإيطالية، موضحة أن دار Kommersant للنشر قامت بتضخيم محتويات أسبوع ميلانو للموضة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي تغطية جميع المناطق الزمنية في وقت واحد.



حقق أسبوع الموضة في ميلانو في وسائل الإعلام المكتسبة (مطبوعة وعلى شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي) 18,9 مليون يورو، وفقا لتحليل مجموعة DMR.



وصرح رئيس الغرفة الوطنية للموضة الإيطالية، كارلو كاباسا : نحن سعداء بأرقام أسبوع الموضة في ميلانو، والذي شهد مشاركة العديد من أعضائنا، ووجود العلامات التجارية العالمية ودعم المواهب الناشئة، للتأكيد على أهمية أسبوع الموضة في ميلانو، حتى في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها صناعتنا. (أنسامد).



