صنع في ايطاليا نجم ختام مهرجان سان ريمو للموسيقي

(أنسامد) - مارس 8 - روما - كانت الموضة الايطالية هي البطل الاوحد في حفل اختتام مهرجان سان ريمو للموسيقي و الغناء بفضل شعار صنع في ايطاليا ..كان المهرجان يعكس الاناقة مع لمسة من البذخ تناسب الاحتفالية..



ظهرت معظم الاطلالات بلمسة شركات صنع في ايطاليا حيث ظهرت المغنية الشابة جايا بفستان قصير باللونين الابيض و الاسودمن طراز بومبير بفتحة عنق عميقة من تصميم فيراجامو .



نجم الكرة العالمي زالاتان ابراهيموفيتش ارتدي بدلة من سكويرد 2 التي اسسها الاخوان دين اند دان كاتن مع زهرة من الاورجنزا السوداء و ربطة عنق سوداء ايضا. (أنسامد).



