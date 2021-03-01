اسبوع الموضة-ميلانو-ارماني..ملابس السهرة للنهار ايضا

(أنسامد) - مارس 1 - روما - قام جورجيو ارماني بثورة جديدة في عرضه الرقمي الخاص لازياء خريف و شتاء 20-21 في اسبوع ميلانو للموضة .



توسطت الساحة غوريلا خضراء تلفت الانظار بارتفاع 147 سم مستنسخة من الراتنج للفنان مارك انطونيو رايموندي.



قرر ارماني استخدام ملابس السهرة اثناء النهار في الموسم القادم حيث استخدم المخمل وملمسه الناعم مع لمعان الكريستال علي اقمشة مطبوعة كاروهات والوان مختلطة من الاسود و الازرق معا بالاضافة للالوان الناعمة والزخارف التجريدية التي تستحضر الزهور والنجوم مع تصميمات فضفاضة .



بالنسبة للمراة قام ارماني بالدمج بين البدلات و المعاطف دات الاكمام الواسعة اما بالنسبة للرجال استخدم البدلات المصنوعة من القطيقة بدل المعاطف ويستخدم تحتها البلوفرات او القمصان اللامعة ..



قد تكون الثمانينات هي الأصعب على المصممين في جعل ما هو مستساغ مع كل إصرار تلك الحقبة على الأشياء التي تقع بعيداً عن المبادئ الجمالية الكلاسيكية ومع ذلك فإن التناسخ في إمبوريو أرماني يبدو أكثر من مستساغ.إنها نسخة أكثر نعومة من بعض الأشكال الأكثر قسوة، مع بنطلون أمامي مطوي وحمالات رفيعة وشكل خصر منخفض متضمن المطبوعات جريئة وناعمة من المخمل (أنسامد).



