إيطاليا: مبيعات أزياء الأطفال تتراجع بنسبة 13% خلال 2020

(أنسامد) - يناير 28 - روما - تنج أزياء الأطفال من الازمة الاقتصادية والركود الذي سببه وباء كورونا خلال عام 2020، إذ انخفضت قيمة التداول بنسبة 13،1%، أي ما يعادل خسائر بقيمة 2،7 مليار يورو.



وبحسب البيانات الصادرة اليوم من Sistema Moda Italia، بمناسبة انضمام دار Pitti Bimbo للمنصة الألكترونية Connect، فإن بالنظر للأداء العابر للحدود، فإن الانخفاض السنوي المقدر للمبيعات في الخارج، وصل إلى 13،3% الامر الذي تسبب في انخفاض قيمة صادرات هذا القطاع بأكثر من مليار و100 مليون يوور، وهو ما يعادل 41% من حجم مبيعات القطاع.



وفيما يخص الصادرات، ففي الأشهر التسعة الاولى من عام 2020، وصلت صادرات أزياء الأطفال إلى 108،5 مليون يورو، أي بتراجع 10،8%، رغم حدوث نمو في الصادرات إلى بعض البلدان، مثل رومانيا (+25،9%)، وهونج كونج (+10،6%) والإمارات العربية المتحدة (+4،9%).



وفيما يتعلق بالواردات، فقد انخفضت أيضا، لتصل إلى نسبة 15،7% على أساس سنوي، بقيمة إجمالية تقارب 1،8 مليار. (أنسامد).



