معرض رقمي من بيتي إيماجين في يناير

أنسامد - 18 ديسمبر/ كانون الأول - كشفت العلامة التجارية الايطالية "بيتي إيماجين" Pitti Immagine عن برامجها ومشاريعها الخاصة بالنسخة القادمة من معرض بيتي لازياء الرجال، والتي ستقام فعليًا في فورتيزا دا باسو في فلورنسا في الفترة من 21 إلى 23 فبراير 2021، ولكنها ستفتتح في شكل رقمي من 12 إلى 14 يناير على منصة Pitti Connect التي أطلقتها شركة بيتي إيماجين.



وسوف تفتتح دار الأزياء الإيطالية برونيللو كوتشينيللي هذا البرنامج، بحدث خاص في 12 يناير، حيث تقوم ببث مباشر من بلدة سولوميو، التي يقع مقر الشركة فيها. كما ستقدم العلامة التجارية مجموعة خريف وشتاء 2021 الجديدة.



وقالت برونيللو كوتشينيللي : لطالما اعتبرت بيتي حدثًا أساسيًا لأزياء الرجال، وهو حدث نلتزم به بشكل خاص لأنه جزء من تاريخنا.



خلال أربعة أيام، ستتحول فورتيزا دا باسو في قلب فلورنسا إلى عرض أزياء في الهواء الطلق، وستكون بمثابة فرصة فريدة لفهم توجه الذوق للموسم الجديد.



وسيتمكن الشركات ورجال الأعمال والمشترين الدوليين والصحفيين والعملاء من الالتقاء والمناقشة قبل الانتقال إلى ميلانو لحضور أسبوع الموضة. سيتم تشغيل منصة Pitti Connect في إصدار أكثر تقدمًا.



