شركة التاروما تشارك في معرض حول استدامة الموضة

أنسامد - 13 ديسمبر/ كانون الأول - تشارك شركة التاروما Altaroma الإيطالية المتخصصة في عالم الموضة في معرض Maker Faire Rome 2020 حول استدامة الموضة والذي يستمر حتى 13 ديسمبر في العاصمة الايطالية روما بمشروع يحمل اسم "دائرة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والتجديد".



ومن بين الجوانب التي يدور حولها المعرض عمليات الانتاج والمواد المبتكرة والرعاية والمسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالتأثير البيئي ضمن استدامة نظام الموضة والتي هي أساس فلسفة المصممين الذين يشاركون في النسخة الثانية من مشروع "دائرة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والتجديد" الذي روجت له التاروما بالتعاون مع المعرض.



يقام المعرض من خلال عرض افتراضي في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر، ومن الممكن معرفة تفاصيل مجموعات الازياء لاثني عشر من مصممي التاروما من خلال مقاطع الفيديو وملفات تعريف العلامة التجارية والمقابلات المباشرة.



يقول أدريانو فرانشي المدير العام لشركة التاروما : تعد تجربة المعرض جزءًا من رؤية أوسع نتابعها بشكل طبيعي لسنوات، ونتعامل مع مصممين شباب بالتعاون مع شركائنا، مضيفا : لم تعد الاستدامة البيئية اليوم مجرد خيار للشركات، ولكنها شرط أساسي للعروض كاستجابة إلزامية للطلب الجديد.



