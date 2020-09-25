دولتش اند جابانا يطلقان مجوعة جديدة في صقلية

أنسامد 25 سبتمبر/أيلول - أطلقت مجموعتي دولتشي اند جابانا مجموعتها الجديدة التي تحمل عنوان "خليط صقلية للاحتفاء بهذه الجزيرة المهمة.



وأوضح دومينيكو دولتشي وستيفانو جابانا قبل عرض مجموعتهما الجديدة أن الرسالة المهمة هي ضرورة الإيمان بالمستقبل والتغيير، والبناء على أسس متينة، مشددين على ضرورة امتلاك أفكار واحترافية والبناء على أسس متينة.



وتعد مجموعة صقلية بمثابة نشيد عن الوحدة وتعايش الثقافات المختلفة، كما أنها دعوة لإعادة إعطاء الحياة لما تم هجره بالسابق، وهو ما حدث مع إعادة إحباء قطع من مجموعة تم تقديمها عام 1992، مع إعطائها بعض الأقمشة المتنوعة حتى يمكن لكل شخص أن يقوم بإعادة تشكيلها بطرق مختلفة.



وسوف تعرض هذه المجموعة الجديدة للصيف المقبل، خلال عرض أزياء في ميتروبول بحضور 350 مدعو.



وبحسب ستيفانو جابانا، فإن عرض الازياء الذي سيجرى اليوم هو "عمل اجتماعي، يمثل رغبتنا في جمع ثقافات الجميع لإعطاء شعور بأننا جيدين معا، بنظرتنا الخاصة مع التعايش في احترام بدون مشكلات.



موضوع أخر تلتفت إليه المجموعة الجديدة وهو الاستدامة وإعادو الأستخدام، إذ إن القطع المعروضة تضم خيوط وأقمشة تم جمعها من قبل، وبطرق متعددة بشكل كبير.



