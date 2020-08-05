عروض لورا بياجيوتي في سبتمبر في ساحة ديل كامبيدوجليو

انسامد - 5 اغسطس - اب - ختارت دار لورا بياجيوتي للازياء تقديم اول عروضها لربيع و صيف 2021 بعد فترة الاغلاق الطويلةفي روما يوم 13 سبتمبر في موقع متفرد في ساحة ديل كامبيدوجليو .



قامت مجموعة بياجيوتي بترميم درج في الكابيتول الذي صممه مايكل انجلو لاعداده للعرض. تقول لافينيا بياجيوتي سينيا المدير التنفيذي للمجموعة "فكرنا أكثر في استعادة الروائع التي لا يمكن تكرارها والحفاظ عليها للتغلب أيضًا على الشعور بعدم ثبات الموضة: الأحجار تذهب إلى أبعد من ذلك.



نحن في سباق دائم مع الوقت وبعد كل شيء كل ما نحتاجه هو ورقة بيضاء نرسم عليها المستقبل" .



اضافت لقد "كنا أول من قام بالعرض خلف أبواب مغلقة في فبراير الماضي في بداية الوباء ، لحماية المتعاونين والمهنيين والضيوف - كما اننا نعمل الآن لانقاذ أنفسنا ونولد من جديد في واحدة من أجمل الساحات في العالم ، بعد القواعد الأمنية التي توفرها البروتوكولات ، بتنسيق يجمع بين المادية والرقمية ، والذي يروي سردًا مستمرًا ، من روما إلى أسبوع الموضة في ميلانو ".



