إيطاليا: دي فينتشنزو المدير الإبداعي الجديد لدار أزياء إيترو

(أنسامد) - مايو 30 - روما - أعلنت دار الأزياء الإيطالية "إيترو" Etro تعيين ماركو دي فينتشنزو في منصب المدير الإبداعي الجديد لدار أزياء إيترو، التي تأسست في عام 1968 على يد جيرولامو إيترو وتسيطر عليها الآن شركة L Catterton.



وقالت دار أزياء إيترو الإيطالية في بيان لها إنه اعتبارًا من الأول من يونيو، سيقوم ماركو دي فينتشنزو بتنسيق مجموعات الأزياء المختلفة للنساء والرجال، على أن يُطلق مجموعته الأولى لربيع وصيف 2023 للسيدات خلال النسخة القادمة من أسبوع الموضة في ميلانو في شهر سبتمبر 2022.



بعد تخرجه من المعهد الأوروبي للتصميم في روما عام 2000، بدأ دي فينتشنزو تعاونا طويلا مع دار أزياء فيندي في خطوط انتاج الإكسسوارات، قبل أن يطلق علامته التجارية الخاصة في عام 2009.



وصرح فابريزيو كاردينالي، الرئيس التنفيذي لدار أزياء إيترو، قائلاً: في إطار المسار الجديد للعلامة التجارية، نرحب بحماس بانضمام ماركو دي فينتشنزو إلينا.



وأضاف : "بفضل حساسيته للألوان والمطبوعات والأقمشة، نحن على يقين من أن ماركو سيكون قادرًا على ترجمة تراث إيترو الاستثنائي إلى تفسيرات جديدة للمجموعات المختلفة للعلامة التجارية مع إعطاء دفعة جديدة أيضا لعالم الإكسسوارات". (أنسامد).



