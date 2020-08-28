بيركنستوك وفالنتينو تطرحان مجموعة جديدة من الصنادل

أنسامد - 28 أغسطس /آب - طرحت العلامة التجارية الألمانية "بيركنستوك" بالتعاون مع دار الازياء الايطالية فالنتينو مجموعة ثانية من الأحذية من تصميم بيير باولو بيكيولي المدير الإبداعي لدى فالنتينو.



وتأتي هذه المجموعة بعد طرح المجموعة الأولى التي ولدت من التعاون بين العلامة التجارية ودار الازياء الايطالية، والتي اشتهرت بالصنادل التي نالت اعجاب الكثيرين من نجوم هوليوود، والتي تم إطلاقها بنجاح بمناسبة عرض أزياء فالنتينو في باريس في يناير 2019.



وجاءت المجموعة الجديدة التي تحمل اسم صندل اريزونا بتصميم مبدع.



والمجموعة متوفرة للجنسين في ثلاثة أشكال بألوان الأخضر المموه والأصفر والرمادي، مع الاهتمام بالتفاصيل في المجموعة الجديدة، مثل النعل الأسود المغطى بالجلد.



