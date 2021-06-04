الناتج المحلي الإجمالي: تقديرات+ 4.7٪ في2021

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - تتوقع Istat "نموًا مستدامًا" للناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في عام 2021 (+ 4.7٪) وفي عام 2022 (+ 4.4٪).



تلك توقعات بيان معهد الإحصاء حول آفاق الاقتصاد الإيطالي في 2021-2022 ، مما يسلط الضوء على "توطيد عملية تعافي النشاط الاقتصادي بكثافة متزايدة في الأشهر المقبلة".



ويشدد على أن السيناريو "يتضمن آثار الإدخال التدريجي للتدخلات المتوخاة في خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود".



إن تطور العمالة ، الذي يُقاس من حيث وحدات العمل (AU) ، "سوف يتماشى مع الناتج المحلي الإجمالي ، مع تسارع في عام 2021 (+ 4.5٪) وزيادة في عام 2021 (+ 4.1٪)".



وبدلاً من ذلك ، سيعكس الاتجاه في معدل البطالة "التطبيع التدريجي لسوق العمل مع زيادة العام الحالي (9.8٪) وانخفاض طفيف في عام 2022 (9.6٪)" ، كما يشير بيان المعهد مرة أخرى . (أنسامد).

